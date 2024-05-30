Італія

Десь в Англії голосно посміялися.

Мілан у літнє трансферне вікно може придбати чотирьох гравців на загальну суму в 100 млн. євро. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, під прихід в міланську команду нового головного тренера Паулу Фонсеки "россонері" виділять 100 млн. євро на літні трансфери. Планується, що ці гроші будуть використані для підписання щонайменше чотирьох нових гравців.Згідно з фінансовим звітом, така сума стала доступною внаслідок доходів, отриманих від Ліги чемпіонів, і продажу Шарля Де Кетеларе в Аталанту за 28 млн євро. Вона може збільшитися, якщо Мілан продасть хоча б одного гравця цього літа.

Зазначається, що Мілан хоче підписати нового центрального нападника, який замінить Олів'є Жиру, центрального та правого захисників, а також опорного півзахисника захисного плану.

Основною метою на позицію центрфорварда є Йосуа Зіркзе з Болоньї, його контракт передбачає відступні в розмірі 40 млн євро.

Пріоритетним кандидатом на роль опорного півзахисника вважається Юссуф Фофана з Монако, у якого за рік закінчується контракт з "монегасками". Він обійдеться приблизно у 25 млн. євро.

На позицію центрального захисника Мілан розглядає Ігора Жуліо, який минулого літа перейшов із Фіорентини до Брайтона за суму близько 17 млн. євро, але використовується лише в системі ротації.

Емерсон Роял вважається основним кандидатом "россонері" на місце правого захисника, однак італійський клуб не хоче платити за нього лондонському Тоттенгему 30 млн. євро і сподіваються, що влітку ціна буде знижена. Якщо з лондонцями домовитися не вдасться, керівництво Мілана переключиться на Маріуса Вольфа з Боруссії Д та Тіагу Сантуша з французького Лілля.