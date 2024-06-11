Франція

Аргентинський футболіст дав свій коментар.

Колишній півзахисник ПСЖ Хав'єр Пасторе розповів про виступ під керівництвом Карло Анчелотті.

"Він неймовірний тренер. Він завжди працював у найкращих клубах і у нього фантастичні стосунки з гравцями. Він був для нас батьком.

Я бажаю йому всього найкращого", — цитує Пасторе Marca.

Хав'єр Пасторе грав у ПСЖ з 2011 по 2018 рік, а Карло Анчелотті тренував команду з 2011 по 2013 рік.

Раніше повідомлялося, що Реал спростував слова Анчелотті про відмову брати участь у клубному чемпіонаті світу-2025.