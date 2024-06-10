Іспанія

Непорозуміння.

Мадридський Реал виступив із заявою щодо участі в новому клубному чемпіонаті світу, який відбудеться влітку 2025 року.

"Реал Мадрид повідомляє, що його участь у новому клубному чемпіонаті світу, який буде організовано ФІФА в сезоні-2024/2025, жодного разу не ставилася під сумнів. Тому наш клуб, як і планувалося, візьме участь у цьому офіційному змаганні, яке ми зустрічаємо з гордістю і з максимальним ентузіазмом, щоб знову змусити мільйони наших вболівальників по всьому світу мріяти про новий титул", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що мадридський клуб відмовиться від участі в турнірі.