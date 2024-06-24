Франція

Захисник ПСЖ прокоментував відхід і клубу.

Французький фланговий захисник Левен Кюрзава свого часу переходив до складу Парі Сен-Жермен із Монако за 25 млн євро в 2015 році в якості дуже перспективного футболіста.

Однак роки минали, а майстерність 31-річного виконавця все ніяк не покращувалась, що зрештою призвело до річної оренди у лондонський Фулгем восени 2022 року.

Після повернення назад до столиці Франції захисник провів лише вісім хвилин у минулому сезоні, а потім його контракт просто добіг до завершення.

Найближчими днями Кюрзава стане повноцінним вільним агентом, а зараз вирішив прокоментувати свої стосунки з ПСЖ останніми роками.

"Я не буду критикувати ПСЖ, як структуру, але так, проблема полягала в керівництві. Мені не вистачало поваги до мене з його боку що в минулому році, що в попередні.

Можливо, для них було занадто великим бажанням із мого боку, що я не хочу йти з клубу достроково, але вони так само не мали права забувати, що мій контракт був продовжений на чотири роки в 2020 році.

А вже за рік після цього мені сказали: "Ти маєш піти з клубу".

У момент укладання нового контракту мене погано проконсультували щодо ситуації загалом. Щодо мене були пропозиції на столі, але мене не тримали в курсі щодо цього.

Якби мені тоді сказали, що клуб моєї мрії, Манчестер Юнайтед, виявив до мене інтерес, я б подумав про це.

Зараз гроші для мене не є пріоритетом. Мені потрібен справжній спортивний проєкт, а не те, що було в Парижі", — заявив французький виконавець.

Загалом Кюрзава провів за ПСЖ 154 матчі, забив 14 голів та віддав 23 гольові передачі.