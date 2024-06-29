Франція

45-річний фахівець підписав контракт на п'ять років.

Марсель оголосив про призначення Роберто Де Дзербі головним тренером команди.

45-річний італієць уклав із провансальцями трирічний контракт.

"Я дуже радий підписати контракт із Марселем, я відчув сильне бажання приєднатися до цього клубу. Історія і престиж клубу, пристрасть і запал його вболівальників, серйозність і ентузіазм, проявлені до мене власниками клубу, зіграли вирішальну роль у моєму рішенні прийняти цей захоплюючий виклик.

Мені не терпиться сісти на лавку запасних на Велодромі в якості тренера команди, і допомогти клубу повернути собі ті позиції, на які Марсель заслуговує", — цитує Де Дзербі прес-служба Марселя.

Останнім місцем роботи Де Дзербі був Брайтон, який він залишив після закінчення сезону у зв'язку з розбіжностями з босами клубу щодо трансферної політики.