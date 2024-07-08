Франція

"Монегаски" хочуть підписати відкриття Євро-2024.

Один з найкращих бомбардирів Євро-2024 Жорж Мікаутадзе найближчим часом може стати гравцем Монако.

Директор з футболу "Монегасків" Тіаго Скуро прокоментував зацікавленість у нападнику збірної Грузії.

"Ми ведемо переговори з Мікаутадзе та сподіваємося якомога швидше укласти угоду. Очікуємо, що знайдемо спосіб домовитися з Мецем.

Я веду переговори безпосередньо з президентом Меца. Сподіваємося, що їхній результат буде позитивним", — сказав Скуро.

Зазначимо, що раніше Мікаутадзе належав амстердамському Аяксу, але нещодавно французький Мец викупив контракт грузинського футболіста за 13 млн. євро. Саме у складі "Темно-бордових" Жорж провів другу частину сезону в оренді, відзначившись 13 голами у 20 матчах французької Ліги 1.