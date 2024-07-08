Франція

22-річний футболіст продовжить кар'єру у Франції.

Марсель працює над придбанням нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб уже зробив "червоним дияволам" офіційну пропозицію. Клуби близькі до того, щоб досягти угоди.

Марсель хоче орендувати Грінвуда у МЮ з подальшим зобов'язанням викупу. Манкуніанський клуб не повертає, але має намір включити в угоду пункт, за яким йому буде належати великий відсоток від можливого подальшого продажу 22-річного гравця.

У минулому сезоні Грінвуд на правах оренди виступав за Хетафе. Він провів 36 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.