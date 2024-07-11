Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд близький до переходу в Марсель. 

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб все ще не домовився з Грінвудом за умовами особистого контракту і продовжує вести переговори з футболістом. 

За даними джерела, умови трансферу з Манчестер Юнайтед уже узгоджені. 

Купівля 22-річного гравця обійдеться Марселю в 30 мільйонів євро. 

У минулому сезоні Грінвуд виступав на правах оренди за Хетафе. У складі команди він узяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, забив десять голів і зробив шість результативних передач. 