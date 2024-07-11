Франція

22-річний футболіст все ще може продовжить кар'єру у Франції.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд близький до переходу в Марсель.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб все ще не домовився з Грінвудом за умовами особистого контракту і продовжує вести переговори з футболістом.

За даними джерела, умови трансферу з Манчестер Юнайтед уже узгоджені.

Купівля 22-річного гравця обійдеться Марселю в 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні Грінвуд виступав на правах оренди за Хетафе. У складі команди він узяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, забив десять голів і зробив шість результативних передач.