22-річний футболіст все ще може продовжить кар'єру у Франції.
МЕЙСОН ГРІНВУД, GETTY IMAGES
11 липня 2024, 23:26
Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд близький до переходу в Марсель.
Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб все ще не домовився з Грінвудом за умовами особистого контракту і продовжує вести переговори з футболістом.
За даними джерела, умови трансферу з Манчестер Юнайтед уже узгоджені.
Купівля 22-річного гравця обійдеться Марселю в 30 мільйонів євро.
У минулому сезоні Грінвуд виступав на правах оренди за Хетафе. У складі команди він узяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, забив десять голів і зробив шість результативних передач.