Грізманн, getty images
12 липня 2024, 18:52
Колишній півзахисник збірної Франції Жером Ротен висловився про майбутнє в національній команді Антуана Грізманна. Його слова наводить Topmercato.
"Великі гравці повинні вміти зупинятися. Я думаю, що він більше не в змозі грати на великих турнірах, особливо з урахуванням тих зусиль, яких вимагає Дієго Сімеоне в клубі.
Мені здається, настав час йому сказати "стоп". Подивіться на Рафаеля Варана, він пішов на піку. Грізманн вважає, що він все ще буде в збірній у 2026 році. Я думаю, він пропустив свій своєчасний відхід", — сказав Ротен.
Нагадаємо, Антуан Грізманн разом зі збірною Франції вилетів у півфіналі Євро-2024 поступившись національній команді Іспанії (1:2)
. На цьому турнірі "Маленький принц" прийняв участь у всіх шести матчах "Ле Бле", не відзначившись результативними діями на полі.