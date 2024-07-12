Франція

Антуану час закінчувати зі збірною?

Колишній півзахисник збірної Франції Жером Ротен висловився про майбутнє в національній команді Антуана Грізманна. Його слова наводить Topmercato.

"Великі гравці повинні вміти зупинятися. Я думаю, що він більше не в змозі грати на великих турнірах, особливо з урахуванням тих зусиль, яких вимагає Дієго Сімеоне в клубі.

Мені здається, настав час йому сказати "стоп". Подивіться на Рафаеля Варана, він пішов на піку. Грізманн вважає, що він все ще буде в збірній у 2026 році. Я думаю, він пропустив свій своєчасний відхід", — сказав Ротен.