Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 9 липня 2024 року.

Наразі проходить перший півфінальний матч Євро-2024, у якому збірна Іспанії зустрічається із Францією.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли Рандаль Коло Муані головою замкнув навісну передачу від Кіліана Мбаппе.

Потім на 21 хвилині іспанці зрівняли цифри на табло — Ламін Ямал покрутився біля штрафного майданчика французів і потім ідеально пробив у дальній кут обвідним ударом.

Через чотири хвилини Дані Ольмо підхопив м'яч у штрафному майданчику суперника і зробив чи то простріл, чи то удар — сфера від ноги Орельєна Чуамені залетіла у ворота.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Франція.