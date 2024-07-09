Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
09 липня 2024, 23:17
Іспанія — Франція: відео голів та огляд матчу 09.07.2024
Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 9 липня 2024 року.
Іспанія - Франція, Getty Images
09 липня 2024, 23:17
Наразі проходить перший півфінальний матч Євро-2024, у якому збірна Іспанії зустрічається із Францією.
Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли Рандаль Коло Муані головою замкнув навісну передачу від Кіліана Мбаппе.
Потім на 21 хвилині іспанці зрівняли цифри на табло — Ламін Ямал покрутився біля штрафного майданчика французів і потім ідеально пробив у дальній кут обвідним ударом.
Через чотири хвилини Дані Ольмо підхопив м'яч у штрафному майданчику суперника і зробив чи то простріл, чи то удар — сфера від ноги Орельєна Чуамені залетіла у ворота.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Франція.