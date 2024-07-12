Франція

Француз потрапив у кримінал.

За інформацією джерела, суд також ухвалив, що колишній футболіст зобов'язаний виплатити своїй дружині компенсацію у розмірі чотирьох тисяч євро за моральну шкоду та ще дві тисячі за відшкодування процесуальних витрат.

Як повідомив адвокат дружини Евра, заборгованість колишнього захисника за аліментами становить 969 000 євро з 2020 року.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому рішенню Патріс Евра нарешті зрозуміє, що він не вищий за закон і, що не можна кидати напризволяще дружину та дітей. Тим більше, що вони познайомилися, коли йому було 15 років, і вона слідувала за ним по всьому світу, щоб підтримати його футбольну кар'єру", — сказав адвокат.

Колишній лівий захисник МЮ, Ювентуса та збірної Франції Патріс Евра був визнаний винним у справі про залишення сім'ї з травня 2021 року до вересня 2023 року на шкоду своїй дружині Сандрі Евра та засуджений до одного року тюремного ув'язнення умовно. Про це повідомляє Le Parisien.