Іспанія

В Іспанії все стабільно.

Президент іспанського Вільярреала Фернандо Роїг був засуджений до 11 місяців та 28 днів тюремного ув'язнення разом із десятьма іншими людьми за два злочини, пов'язані з фальсифікацією документів під час ремонтних робіт, зокрема на домашньому стадіоні клубу. Про це повідомляє AS.

У 2004 та 2005 роках у документах містилися некоректні відомості про вартість робіт, щоб уникнути сплати податків. У рішенні суду, яке не є остаточним, зазначається, що доведено шахрайство на суму в розмірі 525 440 тисяч євро.

Футбольний клуб Вільярреал вже оголосив, що оскаржуватиме вирок, ухвалений його директорам.