Франція

Парижани працюють на перспективу.

ПСЖ серйозно зацікавлений у півзахиснику Ренна Дезіре Дуе. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу визначило 19-річного лівого вінгера одним із найпріоритетніших трансферів цього літа.

Повідомляється, що мюнхенська Баварія вже запропонувала 35 млн. євро із бонусами за Дуе, але Ренн відхилив цю пропозицію.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Дезіре Дуе відіграв за Ренн 42 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче купити Осімгена та Кварацхелію.