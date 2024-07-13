Парижани працюють на перспективу.
Дуе, getty images
13 липня 2024, 15:41
ПСЖ серйозно зацікавлений у півзахиснику Ренна Дезіре Дуе. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, керівництво паризького клубу визначило 19-річного лівого вінгера одним із найпріоритетніших трансферів цього літа.
Повідомляється, що мюнхенська Баварія вже запропонувала 35 млн. євро із бонусами за Дуе, але Ренн відхилив цю пропозицію.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Дезіре Дуе відіграв за Ренн 42 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче купити Осімгена та Кварацхелію.