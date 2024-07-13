Франція

Грузин близький до переїзду в Монте-Карло.

Монако оформить трансфер 23-річного нападника Меца та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе за 20 млн. євро. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усну угоду між сторонами вже укладено. Найближчим часом очікується офіційне підписання документів.

Зазначимо, що раніше Мікаутадзе належав амстердамському Аяксу, але нещодавно французький Мец викупив контракт грузинського футболіста за 13 млн. євро. Саме у складі "Темно-бордових" Жорж провів другу частину сезону в оренді, відзначившись 13 голами у 20 матчах французької Ліги 1. Також на його рахунку три голи у чотирьох матчах Євро-2024.