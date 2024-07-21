Провансальці з приходом Де Дзербі серйозно працюють на трансферному ринку.
Нкетіа, getty images
21 липня 2024, 10:22
Марсель зробив лондонському Арсеналу пропозицію щодо трансферу нападника Едді Нкетіа. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже ведуть інтенсивні переговори. 25-річний англієць є головною метою "Олімпійців" у літнє трансферне вікно після того, як вони підписали Мейсона Грінвуда з Манчестер Юнайтед.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Едді Нкетіа відіграв за Арсенал 37 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.