Франція

Провансальці з приходом Де Дзербі серйозно працюють на трансферному ринку.

Марсель зробив лондонському Арсеналу пропозицію щодо трансферу нападника Едді Нкетіа. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже ведуть інтенсивні переговори. 25-річний англієць є головною метою "Олімпійців" у літнє трансферне вікно після того, як вони підписали Мейсона Грінвуда з Манчестер Юнайтед.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Едді Нкетіа відіграв за Арсенал 37 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.