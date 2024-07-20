Сума трансферу футболіста становитиме близько 45 мільйонів євро.
Рікардо Калафіорі, Getty Images
20 липня 2024, 14:46
Захисник Болоньї Рікардо Калафіорі найближчим часом може стати гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 22-річного італійця, який обійдеться "канонірам" у 40 мільйонів євро плюс 5 млн євро у якості бонусів. Також Болонья отримає відсоток від суми майбутнього продажу гравця.
Щоб трансфер відбувся, Болонья має погодити умови оплати з Базалем, якому належать 50% прав на футболіста.
Раніше була інформація, що Арсенал та Рікардо погодили умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2029 року.
Минулого сезону Калафіорі провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.