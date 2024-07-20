Англія

Сума трансферу футболіста становитиме близько 45 мільйонів євро.

Захисник Болоньї Рікардо Калафіорі найближчим часом може стати гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 22-річного італійця, який обійдеться "канонірам" у 40 мільйонів євро плюс 5 млн євро у якості бонусів. Також Болонья отримає відсоток від суми майбутнього продажу гравця.

Щоб трансфер відбувся, Болонья має погодити умови оплати з Базалем, якому належать 50% прав на футболіста.

Раніше була інформація, що Арсенал та Рікардо погодили умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2029 року.

Минулого сезону Калафіорі провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.