Франція

Клуби ознайомились із здібностями гравця за пів року виступів у Англії.

Французький фланговий захисник Ренна Лоренц Ассіньйон поступово набирає оберти у власній професійній кар’єрі.

24-річний вихованець "червоно-чорних" останні пів року провів у оренді в складі англійського Бернлі, і отримав чимало досвіду під керівництвом Венсана Компані.

Разом із тим, за футболістом тоголезького походження почали полювати й інші клуби, серед яких ЗМІ цього літа називають бірмінгемську Астон Віллу та італійську Рому.

Наразі все перебуває на етапі простої зацікавленості, тоді як Ренн припускає можливість продажу свого вихованця цього літа.

Трансфер у такому випадку обійдеться не менше за 10 млн євро.

За минулий сезон Ассіньйон провів 36 матчів, забив три м’ячі та віддав чотири гольові передачі.