Франція

Навіщо купувати гру Football Manager, якщо можна придбати футбольний клуб.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе близький до купівлі французького футбольного клубу Кан. Про це повідомляє видання Le Parisien.

За інформацією джерела, найближчим часом Мбаппе стане акціонером клубу з Нормандії. Зазначається, що свій пакет акцій клубу Кіліан придбає за 20 млн. євро Таким чином, зірка світового футболу стане власником ФК Кан разом з П'єр-Антуаном Каптоном.

Наразі Кан виступає у французькій Лізі 2. Минулого сезону команда зайняла шосте місце у турнірній таблиці другого дивізіону Франції.