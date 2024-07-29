Навіщо купувати гру Football Manager, якщо можна придбати футбольний клуб.
Мбаппе, getty images
29 липня 2024, 21:13
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе близький до купівлі французького футбольного клубу Кан. Про це повідомляє видання Le Parisien.
За інформацією джерела, найближчим часом Мбаппе стане акціонером клубу з Нормандії. Зазначається, що свій пакет акцій клубу Кіліан придбає за 20 млн. євро Таким чином, зірка світового футболу стане власником ФК Кан разом з П'єр-Антуаном Каптоном.
Наразі Кан виступає у французькій Лізі 2. Минулого сезону команда зайняла шосте місце у турнірній таблиці другого дивізіону Франції.