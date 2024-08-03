Франція

З чемпіона Європи швидко переключилися на чемпіона світу.

ПСЖ зробив офіційну пропозицію щодо аргентинського нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса. Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, запропонована сума невідома, але вона точно більша за пропозицію мадридського Атлетіко. Головний тренер паризького клубу Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері аргентинського нападника.

Однак, наразі керівництво "містян" остаточно не визначилося з майбутнім 24-річного нападника.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Минулого сезону Хуліан Альварес відіграв за Ман Сіті 54 матчі, забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Альварес має намір покинути Манчестер Сіті.