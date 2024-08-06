Франція

Аргентинець виступатиме під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Голкіпер Аякса Херонімо Рульї у найближчі дні має підписати контракт із Марселем, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клуби досягли домовленості щодо трансферу 32-річного аргентинця. Йдеться про виплату в розмірі понад 3 мільйонів євро. Зазначимо, що для Марселя Рульї стане сьомим літнім новачком.

У сезоні-2023/24 Рульї взяв участь у всього 8 матчах Аякса в усіх турнірах, пропустивши 12 голів і 3 рази зберігши свої ворота "сухими". В амстердамському клубі він із січня 2023 року.

На Копа Америка-2024, який збірна Аргентини виграла, Херонімо на полі не з'являвся. З олімпійською командою аргентинців голкіпер дістався чвертьфіналу плей-оф ОІ-2024 у Франції. У 4 поєдинках він пропустив 4 голи, в одному випадку відігравши "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Марсель просунувся в переговорах із Боруссією (Дортмунд) щодо нападника Юссуфа Мукоко.