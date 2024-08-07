Франція

Оренда з правом викупу.

Аргентинський півзахисник Валентін Карбоні завершив підготовку в структурі міланського Інтера, проте минулий сезон для нього пройшов у оренді в складі Монци.

Там 19-річний виконавець отримав чимало ігрової практики в 32 матчах (2 голи + 4 гольові передачі), але після повернення до "нерадзуррі" йому ще зарано боротись за місце в стартовому складі.

Саме тому й виникла ідея віддати юнака до ще однієї оренди, але вже з можливістю повноцінного переходу.

Французький Марсель заплатить за рік виступів Карбоні 1 млн євро, а потім матиме можливість придбати його за 35 млн євро + бонуси.

Контракт при цьому буде розраховано до 2029 року, а Інтер зможе викупити гравця назад за 40 млн євро.