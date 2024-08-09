Франція

Склад французького гранда поповнив гравець збірної Еквадору.

Центральний захисник Вільян Пачо перебрався з Айнтрахта (Франкфурт) до ПСЖ, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Контракт із 22-річним еквадорцем розраховано до кінця червня 2029 року. За даними transfermarkt, гравець обійшовся парижанам у 40 мільйонів євро.

Айнтрахт придбав Пачо в Антверпена влітку минулого року за 9 млн євро. У сезоні-2023/24 захисник узяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

На рахунку Вільяна 2 голи в 16 поєдинках за збірну Еквадору, з яких 4 на Копа Америка-2024, де його національна команда дісталася чвертьфіналу плей-оф.

У клубі зазначили, що Пачо для них став першим еквадорцем в історії. Новачок виступатиме у футболці за 51-м номером.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ також придбав півзахисника Бенфіки Жуана Невеша, повернувши до Лісабона його колегу за позицією Ренату Саншеша.