Кевін вирішив з пустими руками з Парижа не повертатися.
Дюран, getty images
12 серпня 2024, 21:20
Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) Фінікс Санз Кевін Дюран купить акції чинного чемпіона Франції ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, олімпійський чемпіон з баскетболу в Парижі Дюран стане міноритарним власником (матиме невелику кількість акцій команди — ред.) гранда французького футболу.
Зазначається, що угода буде закрита найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Ренна зробив вибір поміж ПСЖ та Баварією.