Франція

Один з найкращих баскетболістів сучасності Дюран купить акції ПСЖ — RMC Sport

Кевін вирішив з пустими руками з Парижа не повертатися.

Дюран, getty images

Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) Фінікс Санз Кевін Дюран купить акції чинного чемпіона Франції ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport. За інформацією джерела, олімпійський чемпіон з баскетболу в Парижі Дюран стане міноритарним власником (матиме невелику кількість акцій команди — ред.) гранда французького футболу. Зазначається, що угода буде закрита найближчим часом. Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Ренна зробив вибір поміж ПСЖ та Баварією.