Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) Фінікс Санз Кевін Дюран купить акції чинного чемпіона Франції ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, олімпійський чемпіон з баскетболу в Парижі Дюран стане міноритарним власником (матиме невелику кількість акцій команди — ред.) гранда французького футболу.

Зазначається, що угода буде закрита найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Ренна зробив вибір поміж ПСЖ та Баварією.