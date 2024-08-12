Франція

Паризький клуб хоче розвантажити зарплатну відомість.

У ПСЖ готові розлучитися з низкою гравців до закриття літнього трансферного вікна.

Покинути лави парижан найближчими тижнями можуть захисники Мілан Шкріньяр і Норді Мукіеле, а також півзахисники Данілу Перейра, Мануель Угарте і Карлос Солер.

За відомостями журналіста Марка Мешенуа, всі п'ять гравців не входять до планів головного тренера Луїса Енріке, тому клуб охоче відпустить їх, якщо отримає прийнятні пропозиції.

Раніше повідомлялося, що один з найкращих баскетболістів сучасності Дюран купить акції ПСЖ.