Франція

Гравець минулий сезон провів у оренді.

Французький атакувальний півзахисник Фелікс Лемарешаль відносно нещодавно завершив підготовку в складі системи Монако, однак за "дорослу" команду провів усього два матчі.

Минулий сезон для 21-річного виконавця проходив у оренді в бельгійському Серкль Брюгге, який належить тому ж власнику, що й Монако, де йому дали можливість відіграти 32 матчі (2 голи + 5 гольових передач).

Однак після повернення до розташування "монегасків" для гравця не стало новиною те, що на нього в клубі особливо ніхто не розраховує.

Отже, було ухвалено рішення про продаж, і одним із перших претендентів виявився Страсбур.

8 млн євро — і цей трансфер закрито, а Лемарешаль отримав контракт до 2029 року.