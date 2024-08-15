Франція

Нові власники — старі проблеми.

Цього трансферного вікна французький Ліон підписав грузинського нападника Меца Жоржа Мікаутадзе за 18,5 млн євро + 4,5 млн євро бонусів.

При цьому клуби одразу домовились про те, що виплату цієї суми буде виконано окремими непропорційними переказами в різний період часу.

Перший термін на виплату 8 млн євро сплинув 1 серпня, але обіцяних грошей "хрестоносці" так і не отримали вчасно.

Лише за 10 днів після цього від Ліона надійшла відповідна квитанція, однак вона містила суму лише в 3 млн євро.

Чому? Власник "ткачів", мільярдер Джон Текстор, пояснив це низькими виплатами за телевізійні права на матчі Ліги 1 цього сезону.

Однак такий аргумент для Меца нічого не важив — клуб звернувся до юридичної комісії LFP, щоб відстояти свої права та вирішити цю ситуацію.

У разі відсутності термінового вирішення цього питання Ліон ризикує отримати штраф у вигляді зняття певної кількості очок уже на старті сезону.