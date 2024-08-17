Франція

Аутсайдер минулої кампанії чемпіонату Франції змусив понервувати чинного чемпіона.

У стартовому матчі нового сезону французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирушив у гості до Гавра, який у минулій кампанії зміг уникнути пониження в класі та фінішував за три очки від зони вильоту.

Утім, статус аутсайдера не завадив господарям поля стати проблемою для чинних чемпіонів Франції.

Рахунок у матчі зберігався нічийним аж до 85-ої хвилини, допоки паризький гранд не вирвав перемогу з рахунком 4:1 завдяки аж трьом пізнім голам.

Гавр — ПСЖ 1:4

Голи: Льоріс, 48 — Лі Кан Ін, 3, Дембеле, 85, Баркола, 86, Коло-Муані, 90

Гавр: Дема, Опері, Льоріс, Кенкве, Неґо, Ндіає (Грансір 76), Туре, Кузяєв, Жужу (Нґура 76), Казiмiр, Кешта (Діавара 87)

ПСЖ: Доннарумма, Заг (Маркіньйос 71), Пачо, Бералдо, Хакімі, Асенсіо (Барколя 71), Вітінья, Заїр-Емері, Рамуш (Коло-Муані 20), Лі Кан Ін (Дембеле 71)

На 55-ій хвилині скасовано гол Казіміра (Гавр) через гру рукою після перегляду VAR.