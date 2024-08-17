Франція

Невиразна гра чинного чемпіона Франції в дебютному матчі Ліги 1 в новому сезоні.

У стартовому матчі нового сезону французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирвав перемогу у Гавра (4:1) наприкінці зустрічі. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував гру своєї команди у 1-у турі чемпіонату Франції.

"Насамперед хотів би зазначити, що це перший матч сезону. Ми забили швидкий гол, який, щоправда, сповільнив темп гри, і це могло обернутися проти нас. У нас були відрізки зі знаком плюс і мінус, але загалом враження позитивні. Хоча Гавр ускладнив нам життя, але в нас було багато гольових моментів, тому результат закономірний.

Рахунок — це дерево, за яким ховається ліс. Ми занадто часто легко втрачали м'яч, що ускладнювало нам гру і рахунок ледь не став 1:2 на користь суперника. Коли граєш за ПСЖ, не можна розслаблятися чи відпочивати в жодному з матчів. Всі ігри дуже інтенсивні", — наводить слова Енріке L’Équipe.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ підписав Дуе.