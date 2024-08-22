Франція

Французька команда далека від дотримання фінансових правил.

Керівництво французького Ліона виставило на трансферний ринок практично весь свій склад. Про це повідомляє Top Mercato із посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, "ткачі" мають виручити під час літнього трансферного вікна близько 100 мільйонів євро від продажу своїх гравців, щоби вписатися в правила фінансового фейр-плей.

На даний момент клуб виручив лише 24 млн євро від трансферної діяльності, тому керівництву "ткачів" довелося піти на крайні заходи і готове розглянути будь-які пропозиції щодо своїх футболістів.

У першому турі французької Ліги 1 Ліон у гостях поступився Ренну (0:3). Свій наступний матч "ткачі" проведуть проти Монако. Гра відбудеться 24 серпня.