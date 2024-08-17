Франція

Клуб почав обмежувати свої бажання щодо гравця.

Під час підготовки до цього трансферного вікна французький Ліон прагнув визначитись із долею контракту свого вихованця, нападника Раяна Шерки, про гравець у підсумку відмовився продовжувати угоду.

І оскільки 21-річний виконавець має перебувати в клубі ще всього один рік, відповідно до чинного контракту, "ткачі" мають дуже обмежений час для того, аби спробувати його продати за притомні кошти.

Ліон, як для гравця такого таланту, просив небагато — усього 20 млн євро, проте навіть Парі Сен-Жермен не захотів платити такі гроші, а дортмундська Боруссія взагалі в підсумку вийшла з перемовин без жодної ставки.

І оскільки трансферне вікно добігає свого завершення, Ліон почав обмежувати власні бажання — поки що, виключно до 18 млн євро.

Римський Лаціо в цей момент з’явився на обрії, однак пропозиції "ткачам" ще не зробив.

Також на Шеркі претендують неназвані клуби з Ла Ліги та АПЛ.

Минулого сезону Раян провів 33 матчі в Лізі 1, на його рахунку 1 гол і 6 асистів.