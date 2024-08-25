Сенегальський виконавець змінив Ла Лігу на Лігу 1.
Мікаїл Фає, Getty Images
25 серпня 2024, 13:36
Центральний захисник Мікаїл Фає перебрався з Барселони до Ренна, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Колективу Ліги 1 20-річний сенегалець обійшовся в 10,3 млн євро. Наразі невідомо, якою є тривалість контракту захисника з новим клубом.
Барселона отримала право першочергового викупу гравця за 25 млн. "Блаугранас" також отримають 30% від суми майбутнього продажу Фає Ренном.
У сезоні-2023/24 Мікаїл узяв участь у 35 матчах Барселони Атлетік, відзначившись 4 голами.