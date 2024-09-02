Франція

Ще один португалець у Саудівський Аравії.

Півзахисник французького ПСЖ Данілу Перейра найближчим часом стане гравцем Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, парижани вже погодили трансфер 32-річного португальця з саудівським клубом. Зазначається, що Аль-Іттіхад виплатить п'ять мільйонів євро за Данілу.

Трансфермаркт оцінює гравця у вісім мільйонів євро.

Минулого сезону Данілу Перейра відіграв за ПСЖ 34 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.