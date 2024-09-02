Ще один португалець у Саудівський Аравії.
Данілу, getty images
02 вересня 2024, 19:55
Півзахисник французького ПСЖ Данілу Перейра найближчим часом стане гравцем Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, парижани вже погодили трансфер 32-річного португальця з саудівським клубом. Зазначається, що Аль-Іттіхад виплатить п'ять мільйонів євро за Данілу.
Трансфермаркт оцінює гравця у вісім мільйонів євро.
Минулого сезону Данілу Перейра відіграв за ПСЖ 34 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.