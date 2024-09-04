Франція

Перемовини вже завершено.

Французький центральний півзахисник Жордан Верету офіційно залишив межі рідної країни ще влітку 2015 року, коли за 10 млн євро його придбала бірмінгемська Астон Вілла, і почав свою велику мандрівку Старим Світом.

Нині 31-річний виконавець уже встиг пограти за італійські Фіорентину та Рому, повернутись до Франції на рік у якості орендованого гравця Сент-Етьєна, а нині Верету виступає за Марсель, куди перейшов із складу "вовків" за 12,45 млн євро ще два роки тому.

Проте найближчим часом на гравця очікує чергова зміну клубу — Ліон підготував 4 млн євро + 1 млн євро за повноцінний трансфер і клуби вже домовились про перехід.

Найближчим часом очікується медогляд для футболіста.

У минулому сезоні Верету відіграв 46 матчів, забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач.