Франція

Поточний договір діє до літа 2026 року.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма може укласти з клубом новий контракт. Розмови про плани паризького гранда продовжити угоду з італійцем велися ще влітку.

Тепер це підтвердив спортивний радник клубу Луїш Кампуш: "Ми працюємо над продовженням контракту з Доннаруммою", — цитує функціонера інсайдер Ніколо Скіра.

Поточний договір 25-річного воротаря діє до 2026 року, а новий, як очікується, буде розрахований до літа 2028-го.

Джанлуїджі Доннарумма перебрався в ПСЖ 2021 року з Мілана на правах вільного агента. На рахунку стража воріт 117 матчів за французький колектив.