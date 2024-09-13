Франція

Парижани заборгували одному досить відомому футболісту.

Французький ПСЖ може отримати заборону на проведення трансферів у разі, якщо клуб не погасить заборгованість у розмірі 55 млн. євро перед колишнім нападником команди Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що Юридичний комітет Професійної футбольної ліги Франції ухвалив, що чинний чемпіон країни повинен виплатити Мбаппе зазначену суму, клуб не збирається робити цього

Зазначається, що Юридичний комітет не може змусити ПСЖ виплатити 55 млн. євро капітану збірної Франції, однак має право застосувати санкції до паризького клубу. Однією з таких санкцій і може стати накладення заборони на трансфери.