Минулого літа у нападника закінчився контракт із французьким грандом.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
12 вересня 2024, 21:30
ПСЖ відмовився виплачувати заборгованість перед своїм колишнім нападником Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє L’Equipe.
Раніше стало відомо, що юридичний комітет Професійної футбольної ліги Франції зобов'язав парижан
розрахуватися з 25-річним французом, але клуб відмовився і продовжить розгляд справи у вищих інстанціях.
LFP зобов'язала ПСЖ виплатити суму у розмірі 55 мільйонів євро протягом восьми днів.
Нагадаємо, Мбаппе повноцінно виступав у складі ПСЖ з 2018 року. Минулого літа у нього закінчився контракт з французьким грандом і він підписав контракт з Реалом.