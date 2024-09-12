Франція

Минулого літа у нападника закінчився контракт із французьким грандом.

ПСЖ відмовився виплачувати заборгованість перед своїм колишнім нападником Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє L’Equipe.

Раніше стало відомо, що юридичний комітет Професійної футбольної ліги Франції зобов'язав парижан розрахуватися з 25-річним французом, але клуб відмовився і продовжить розгляд справи у вищих інстанціях.

LFP зобов'язала ПСЖ виплатити суму у розмірі 55 мільйонів євро протягом восьми днів.

Нагадаємо, Мбаппе повноцінно виступав у складі ПСЖ з 2018 року. Минулого літа у нього закінчився контракт з французьким грандом і він підписав контракт з Реалом.