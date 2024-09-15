Франція

Угода може бути закрита в найближчі два дні.

Адрієн Рабьо близький до переходу в Марсель, повідомляють RMC та інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори активізувалися в останні дні, коли Марсель зрозумів, що француз, який є вільним агентом після переходу з Ювентуса, не знайшов собі клуб. Стверджується, що переговори пройшли успішно.

Марсель переконаний, що угоду з підписання Рабьо буде укладено протягом наступних 48 годин.

Півзахисник відкритий до переходу у французький клуб, незважаючи на вигідні пропозиції з-за кордону.

Адрієн Рабьо виступав за Ювентус із 2019 року. До переїзду в Італію футболіст представляв кольори ПСЖ, у системі якого перебував із 2010 року.