Франція

Скандал набирає обертів.

ПСЖ продовжить оскаржувати виплату заборгованості перед колишнім нападником команди Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє Le Parisien.

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) зобов'язала парижан виплатити французькому форварду 55 мільйонів євро боргу. Ця сума являє собою невиплачену зарплату та бонуси. LFP призначила для виплати восьмиденний термін, який закінчився сьогодні.

"ПСЖ подав апеляцію на рішення комісії LFP. Справа не тільки в юридичній позиції клубу, яка повністю обґрунтована. Це також питання сумлінності, чесності, збереження цінностей та поваги до паризького клубу і вболівальників, що важливіше за будь-якого гравця.

З юридичної та фактичної точки зору гравець дав публічні та приватні зобов'язання, які клуб просто просить виконати. Крім того, гравець отримував безпрецедентні привілеї від клубу протягом семи років у Парижі.

Клуб із нетерпінням чекає, коли цих фундаментальних та незаперечних зобов'язань буде дотримано у відповідній інстанції, якщо гравець, на жаль, вирішить продовжити цю справу, що має сумнівний вигляд із погляду його репутації", — йдеться в заяві ПСЖ.