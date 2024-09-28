ПСЖ vs Мбаппе.
Мбаппе та Аль-Хелаїфі, getty images
28 вересня 2024, 12:22
Призначено дату розгляду апеляції ПСЖ щодо виплати боргу колишньому нападнику команди Кіліану Мбаппе. Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, об'єднаний апеляційний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) розгляне це питання у другій половині дня, 15 жовтня. На зустріч викликані, як представники паризького клубу, так і сторона футболіста.
Зазначається, що, якщо підсумки зустрічі 15 жовтня не задовольнять клуб, він може подати ще одну апеляцію до вищої за рівнем апеляційної комісії, що перебуває під егідою Федерації футболу Франції, перш ніж її буде направлено до цивільних судів, адміністративного суду або до суду з трудових спорів.
Нагадаємо, що LFP зобов'язала ПСЖ виплатити Мбаппе 55 мільйонів євро боргу. Ця сума являє собою невиплачену зарплату та бонуси. Для виплати було призначено восьмиденний термін, який вже минув. Після цього парижани подали апеляцію на рішення комісії LFP.