Франція

ПСЖ vs Мбаппе.

Призначено дату розгляду апеляції ПСЖ щодо виплати боргу колишньому нападнику команди Кіліану Мбаппе. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, об'єднаний апеляційний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) розгляне це питання у другій половині дня, 15 жовтня. На зустріч викликані, як представники паризького клубу, так і сторона футболіста.

Зазначається, що, якщо підсумки зустрічі 15 жовтня не задовольнять клуб, він може подати ще одну апеляцію до вищої за рівнем апеляційної комісії, що перебуває під егідою Федерації футболу Франції, перш ніж її буде направлено до цивільних судів, адміністративного суду або до суду з трудових спорів.