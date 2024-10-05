Франція

Вихованець Марселя знайшов "новий-старий" клуб.

Лівий вінгер Андре Аю підписав контракт із Гавром, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

За даними transfermarkt, угоду з 34-річним ганцем розраховано до кінця червня 2025 року. Зазначимо, що гравець уже виступав за Гавр, залишивши його на правах вільного агента в липні.

У сезоні-2023/24 Аю взяв участь у 20 матчах у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами.

Колектив Дідьє Дігара після шести зіграних поєдинків перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1. Завтра, 6 жовтня, Гавр гостюватиме в Бреста (початок — о 18:00 за Києвом).