Франція

Французький вінгер може зіграти проти Ніцци.

Вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле пропустив матч другого туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу (0:2) через порушення дисципліни.

Утім, як і повідомлялося раніше, 27-річний француз вибачився перед головним тренером команди Луїсом Енріке і може взяти участь у майбутньому матчі Ліги 1 проти Ніцци, який пройде в рамках 7 туру.

Дембеле потрапив до списку заявлений гравців ПСЖ на майбутнє протистояння французької першості.

Матч Ніцца — ПСЖ відбудеться в неділю, 6 жовтня, о 21:45 за київським часом.