Французький вінгер може зіграти проти Ніцци.
Усман Дембеле, Getty images
06 жовтня 2024, 13:28
Вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле пропустив матч другого туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу (0:2) через порушення дисципліни.
Утім, як і повідомлялося раніше, 27-річний француз вибачився перед головним тренером команди Луїсом Енріке і може взяти участь у майбутньому матчі Ліги 1 проти Ніцци, який пройде в рамках 7 туру.
Дембеле потрапив до списку заявлений гравців ПСЖ на майбутнє протистояння французької першості.
Матч Ніцца — ПСЖ відбудеться в неділю, 6 жовтня, о 21:45 за київським часом.