Франція

Організатори змагань висунули трьох кандидатів на отримання нагороди.

Другий місяць сезону французької залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Бредлі Баркола (ПСЖ) / 4 матчі (Лілль, Брест, Реймс, Ренн), 3 голи;

– Джонатан Девід (Лілль) / 4 матчі (ПСЖ, Сент-Етьєн, Страсбур, Гавр), 4 голів;

– Мейсон Грінвуд (Марсель) / 4 матчі (Тулуза, Ніцца, Ліон, Страсбур), 2 голи;

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.