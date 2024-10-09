Другий місяць сезону французької залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

Бредлі Баркола (ПСЖ) / 4 матчі (Лілль, Брест, Реймс, Ренн), 3 голи;

Джонатан Девід (Лілль) / 4 матчі (ПСЖ, Сент-Етьєн, Страсбур, Гавр), 4 голів;

Мейсон Грінвуд (Марсель) / 4 матчі (Тулуза, Ніцца, Ліон, Страсбур), 2 голи;

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.

 