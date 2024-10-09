Франція

"Альбіселесте" не зможуть розраховувати на талановитого плеймейкера.

Молодий атакуючий півзахисник Марселя Валентін Карбоні не зможе допомогти національній збірній Аргентини в найближчих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 від Південної Америки.

Як повідомляє пресслужба Аргентинської асоціації футболу, 19-річний плеймейкер отримав травму лівого коліна під час тренування, тому не зможе взяти участь в поєдинках проти Венесуели (11 жовтня) та Болівії (16 жовтня).

Таким чином, Карбоні повернеться до розташування марсельського Олімпіка.

У цьому сезоні талановитий аргентинець провів на клубному рівні 100 хвилин у чотирьох матчах французької Ліги 1, в яких заробив одне попередження.