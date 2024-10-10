Франція

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Представник французької Ліги 2 ФК Париж може бути придбаний компанією Ред Булл та сім'єю Арно, які раніше працювали разом у Формулі-1. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, нинішній президент та основний акціонер Парижа П'єр Ферраччі готує собі наступників. Якщо клуб буде продано, Ферраччі збереже 30% своїх акцій до 2027 року, коли він планує повністю відійти від справ.

Зазначається, що Ред Булл отримає 15% акцій, а сім'я Арно, що володіє LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy - французька транснаціональна компанія з виробництва предметів розкоші — прим.), стане новим основним акціонером, купивши близько 55% акцій.

Потенційні власники сподіваються на суттєвий прогрес клубу. Найближчий план — отримати підвищення до вищого дивізіону до кінця цього сезону, але в довгостроковій перспективі проєкт передбачає кваліфікацію в Лігу чемпіонів. Для досягнення цієї мети клубу можуть надати бюджет розміром від 100 до 200 мільйонів євро.

Підкреслимо, що Бернар Арно є другою найбагатшою людиною (станом на 1 жовтня 2024 року — прим.) у світі з загальними статками у 202 млрд. євро.

Наразі ФК Париж займає перше місце у французькій Лізі 2.