Франція

Погляд від колишнього французького центрбека на сучасний розвиток футболу.

Французький центральний захисник Рафаель Варан цієї осені оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 31 року через важкі травми, що супроводжували його виступи останніми роками.

Після цього італійський Комо, останній клуб виконавця, запропонував йому посаду в складі менеджменту, і найближчим часом Варан планує почати працювати в новому амплуа. На тлі цього Рафаель розповів про свій погляд на сучасний розвиток футболу.

"У футболі стало значно менше креативності, менше геніїв на полі. Все стало якимось роботизованим. Є ігрові схеми, через які важко зламати командний блок. Стало значно менше свободи.

Карло Анчелотті дозволяє багато свободи, але нове покоління тренерів — значно менше. Футбол має залишатись грою помилок, але він все менше є таким", — цитує слова Варана L’Équipe.

Нагадаємо, раніше Рафаель Варан розповів про проблеми в позафутбольних питаннях, з якими стикаються сучасні гравці.