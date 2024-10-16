Італія

Ексфутболіст розповів про труднощі в співпраці з агентами.

Французький центральний захисник Рафаель Варан цієї осені оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 31 року через важкі травми, що супроводжували його виступи останніми роками.

Після цього італійський Комо, останній клуб виконавця, запропонував йому посаду в складі менеджменту, і найближчим часом Варан планує почати працювати в новому амплуа.

Тим часом Рафаель вирішив розповісти про життя за лаштунками великої футбольної сцени.

"Мені довелось багато чого пережити на власному футбольному шляху. Інколи це було дуже, дуже важко, і тепер я хочу займатися менторством, щоб допомагати гравцям знаходити баланс у футболі.

Коли у вас є трохи досвіду, ви можете бачити всі ці приховані мотузки. Я кілька разів за кар’єру змінював своє оточення, і мені інколи доводилось ставити певні бар'єри з родичами або сторонніми людьми, які приїжджали або звертались до мене.

У футбольних навчальних центрах вас ніколи на невчать, як змінити соціальну групу довкола себе, як управляти змінами в житті з людьми, які тебе оточують. Я бачив, як багато кар'єр не змогли злетіти, а сім'ї розпадались саме через це.

Проблема також полягає в конфлікті інтересів, і гравці опинились у центрі всього цього. Просто вся система налаштована так, щоб гравець не думав і не бачив, що його використовують.

Коли у вас уже є трохи досвіду в футболі, ви бачите всю цю приховану гру, трюки агентів, тощо.

Після цього у тебе є вибір: погодитись із тим, що тебе обдурили, і ти підписуєшся на все, що завгодно, заради свого спокою, типу: займайся своїми справами, а я ж зосереджуюсь на сім'ї та грі. Або ти не погоджуєшся на це, і це забирає багато, багато енергії.

Я не хочу говорити багато, але важливо знати, що футбол — це дуже специфічна індустрія", — заявив колишній французький футболіст.

Нагадаємо, що Варан загалом провів 480 матчів (21 гол + 8 гольових передач) на клубному та 93 гри (5 + 1) на міжнародному рівнях.