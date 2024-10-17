Франція

Форвард не може показати себе в новому клубі.

Івуарійський нападник Вілфрід Заха цього літа перейшов до французького Ліона на правах річної оренди з турецького Галатасарая за 3 млн євро.

Однак початок виступів у складі "ткачів" у 31-річного виконавця відверто провалився — усього 91 хвилина на полі в трьох матчах та один результативний пас.

Окрім цього, футболіст мав проблеми в стосунках із головним тренером П’єром Сажем, який не бачив належної самовіддачі від свого підопічного під час тренувань.

Як наслідок, Заха був оштрафований клубом за неналежні спортивні результати, про що очільник команди розповів під час останнього інтерв’ю.

"Ідея полягає в тому, щоб Вілфрід знав, чого ми очікуємо від нього в нашому клубі, і я сказав йому, що він повинен розуміти, що якщо ми підписали Вілфріда Заха, то ми хочемо бачити перед собою Вілфріда Заха.

Минулого тижня я детально обговорив із ним проблеми, із якими ми зіткнулись на початку роботи. Мені не потрібно, щоб його оштрафували виключно заради самого факту накладання штрафу", — заявив французький фахівець.

Повідомляється, що після накладання штрафу Заха почав ретельніше ставитись до тренувального процесу, однак його поява в найближчій грі Ліги 1 проти Гавра все одно перебуває під питанням.