Франція

Для парижан це принципова справа.

Французький ПСЖ відмовляється виплачувати колишньому нападнику паризького клубу, який з літа 2024 року виступає у складі мадридського Реала Кіліану Мбаппе 55 млн. євро, незважаючи на рішення суду. Про це повідомляє RMC Sport.

Вчора, 25 жовтня, Об'єднаний апеляційний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) виніс рішення щодо фінансового спору між Мбаппе та ПСЖ на користь гравця. Незважаючи на це, французький клуб дав зрозуміти, що Кіліану не виплачуватимуть 55 млн. євро.

"Мбаппе дав чіткі та неодноразові публічні та приватні зобов'язання, які клуб просто просить його поважати у світлі безпрецедентних переваг, якими він користувався протягом семи років у Парижі.

Клуб сподівається, що цих зобов'язань буде дотримано, але якщо гравець вирішить продовжити цю суперечку, клуб буде змушений передати це питання компетентним судам і визнати збитки, яких він зазнав та продовжує зазнавати через незрозумілу позицію його колишнього гравця", — наводить слова одного з представників ПСЖ RMC Sport.