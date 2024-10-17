Іспанія

У француза серйозні проблеми.

Нападнику мадридського Реала Кіліану Мбаппе загрожує до шести років в'язниці за шведськими законами. Про це повідомляє Cerfia.

За інформацією джерела, це станеться, якщо обвинувачення доведе провину француза у зґвалтуванні. Зазначається, що ім'я форварда дійсно фігурує у справі, як підозрюваного.

Шведська поліція вже почала розслідування у справі про зґвалтування, в якому звинувачують Мбаппе. При цьому офіційних підтверджень того, що саме гравець мадридського Реала перебуває у списку підозрюваних, досі немає.