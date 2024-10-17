У француза серйозні проблеми.
Мбаппе, getty images
17 жовтня 2024, 10:51
Нападнику мадридського Реала Кіліану Мбаппе загрожує до шести років в'язниці за шведськими законами. Про це повідомляє Cerfia.
За інформацією джерела, це станеться, якщо обвинувачення доведе провину француза у зґвалтуванні. Зазначається, що ім'я форварда дійсно фігурує у справі, як підозрюваного.
Шведська поліція вже почала розслідування у справі про зґвалтування, в якому звинувачують Мбаппе. При цьому офіційних підтверджень того, що саме гравець мадридського Реала перебуває у списку підозрюваних, досі немає.