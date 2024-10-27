Франція

Парижани не залишили шансів "провансальцям".

У рамках дев'ятого туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав ПСЖ.

Підсумок зустрічі був вирішений ще в першому таймі: на 20-й хвилині у господарів був вилучений Харіт, а також вони пропустили у свої ворота три голи. У другому таймі ПСЖ довів справу до переможного кінця.

Марсель — ПСЖ 0:3

Голи: Невеш, 7, Балерді, 29 (автогол), Барколя, 40.

Марсель: Рульї, Брассьє, Кондогбіа, Балерді, Мурільо, Гейбьйорг, Рабьо, Харіт, Луїс Енріке (Лірола, 85), Грінвуд (Роу, 46), Ваї (Коне, 46).

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш (Бералдо, 50), Пачо, Маркіньос, Хакімі, Жоау Невеш (Асенсіо, 78), Вітінья, Заїр-Емері (Фабіан Руїс, 67), Лі Кан Ін (Меюлю, 78), Барколя (Дуе, 67), Дембеле.

Попередження: Гейбьйорг.

Вилучення: Харіт, 20.